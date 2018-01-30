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Американский самолет провел разведку у российских границ на юге Балтике

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил очередной длительный полет у границ Калининградской области, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, разведчик с бортовым номером 62-4134 и позывным AURIS30, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, несколько часов курсировал вблизи российских границ на юге Балтики, находясь в воздушном пространстве Польши.

Над международными водами Балтийского моря вблизи Калининградской области во вторник был также зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета (морского разведчика) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным LA301, который также поднимался с авиабазы Милденхолл.

На минувшей неделе (24, 25 и 26 января) этот самолет также проводил оперативную разведку вблизи морских и сухопутных границ Калининградской области. Всего с начала года было совершено не менее 10 подлетов американских разведчиков к границам Калининградской области, не менее двух к Ленинградской и Псковской областей со стороны Эстонии и Латвии.

Кроме того, в середине января у границ Калининградской и Ленинградской областей совершили серию тренировочных полетов переброшенные в Великобританию стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H, способные нести ядерное оружие. Они осуществляли полеты в воздушном пространстве Литвы и Эстонии и проводили учебное бомбометание на местных полигонах.

В последнее время растет также количество разведывательных полетов американских военных самолетов вблизи морских границ России на Черном море. В частности, как сообщалось, в понедельник самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II совершил длительный разведывательный полет у побережья Крыма. В какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние около 30 км.

По сообщению Минобороны РФ, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря был обнаружен неопознанный самолет, приближавшаяся к границе воздушного пространства РФ.

"На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США", - заявили в Минобороны РФ.

Теги: США, Балтийское море
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