Турция заявила о нежелании затягивать свое военное присутствие в Сирии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Турция не стремится к захвату земель Сирии и не ставит своей целью долгосрочное пребывание на сирийской территории, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара больше других выступает в поддержку единства и территориальной целостности Сирии", - отметил Чавушоглу.

"Есть те, кто преследует иные цели в Сирии, стремится надолго здесь закрепиться", - сказал министр, слова которого приводят в понедельник турецкие СМИ.

20 января турецкая армия начала операцию на севере Турции в Африне, контролируемом курдами из Партии демократического союза (ПДС), которую Анкара наряду с Рабочей партией Курдистана (РПК) считает террористической группировкой.

"Мы предупреждали, что оружие, поставляемое террористам, угрожает Турции, но нас не слушали. Поэтому Анкара сама ликвидирует угрозу своей национальной безопасности", - сказал Чавушоглу.

По его словам, при поддержке США "террористы" ПДС под видом "Сирийских демократических сил" захватили четверть территории Сирии.

"Если ПДС действительно представляет интересы курдов Сирии, то почему 350 тыс. курдов не могут вернуться из Турции в Сирию? Все потому, что сирийское крыло РПК не пускает их обратно и видит в них угрозу", - подчеркнул Чавушоглу.