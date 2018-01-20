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Турецкая операция в Африне получила название "Оливковая ветвь"

Есть обновление от 18:26

По данным СМИ, в ней задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку им оказывают ВС Турции

Турецкая операция в Африне получила название "Оливковая ветвь"
Вид на военную операцию из приграничного турецкого города Килис
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Генштаб Вооруженных сил Турции объявил о старте операции "Оливковая ветвь" против военизированных формирований курдов в сирийском Африне, сообщает в субботу "Анадолу".

Операция началась в 17:00 по московскому времени. "В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказывают ВС Турции", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что ВВС Турции наносят авиаудары по позициям курдских военизированных формирований на севере Сирии. Турция считает эти отряды террористической группировкой.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в субботу объявил о фактическом старте "антитеррористической операции" в Африне. На этой неделе Эрдоган уже заявлял, что турецкие власти планируют провести совместно с бойцами сирийской оппозиции военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии.

Африн - главный город одноименного кантона. В общей сложности насчитывается три кантона сирийского Курдистана (Рожавы) - курдского территориального образования на севере Сирии, о создании которого было объявлено 17 марта 2016 года. В последние дни регулярно поступают сообщения о турецких артобстрелах окрестностей Африна.

Теги: Сирия, Африн, Турция
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