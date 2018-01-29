Более 90 тыс. жителей Великобритании заинтересовались акцией против Трампа перед его визитом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Более 90 тысяч британцев выказали заинтересованность в участии в возможных акциях протеста против президента США Дональда Трампа, когда он прибудет с визитом в Великобританию, сообщила в понедельник газета The Hill.

При этом издание ссылается на мероприятие под названием "Протестуй против визита Трампа", запущенное в социальной сети Facebook. The Hill отмечает, что уже по меньшей мере 23 тыс. пользователей фейсбука сообщили, что будут учавствовать в протесте. Еще более 65 тыс. человек заявили, что "заинтересованы" в мероприятии.

"Только что объявили, что Дональд Трамп прибудет в Великобританию с официальным визитом позднее в этом году... давайте быть готовыми - готовыми выйти на улицы с самым невероятным протестом в нашей истории", - говорится на странице мероприятия.

Ранее в понедельник президент США Трамп сообщил, что в текущем году планирует дважды посетить Великобританию - с рабочим и государственным визитами. Государственный визит намечен на октябрь, рабочий должен его предварять.

Вместе с тем СМИ отметили, что Трамп не получил приглашения на свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, запланированную на май, в связи с негативным отношением невесты к президенту.

Как сообщалось ранее, американский президент отсрочил намечавшийся визит в Лондон из-за того, что там панировались массовые выступления против него.

Одним из поводов для недовольства среди британских подданных и политиков послужила публикация Трампа в твиттере материалов ультраправой организации Великобритании Britain First. Позднее Трамп заявил, что не хотел обидеть британцев, а публикация связана с тем, что он якобы не знал, что представляет собой организация.