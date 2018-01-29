Представитель Белого дома заявил о необходимости сотрудничества США с РФ по Украине

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Администрации США надо сотрудничать с Россией в определенных вопросах, включая Украину и Ближний Восток, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

"Мы должны сотрудничать с Россией в определенных сферах. Мы должны сотрудничать с ней на Ближнем Востоке. Мы должны сотрудничать с ней в том, что касается проблемы Украины и других (проблем - ИФ)", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу CNN.

"Но этот президент (США Дональд Трамп - ИФ) ведет жесткую и волевую политику и действует в американских интересах... на многих фронтах, он бросает вызов интересам России", - заявил Шах, отвечая на вопрос корреспондента о том, что Трамп якобы проявляет более мягкий подход к России, нежели к другим странам.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил, что в понедельник министерство финансов США выпустит доклад о санкциях в отношении России. Однако он не уточнил, будет ли документ опубликован или сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот доклад.