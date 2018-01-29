В США ужесточат меры безопасности в рамках программы приема беженцев

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - США намерены ужесточить меры безопасности при реализации программы по приему беженцев, заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

По ее словам, цель этого шага состоит в том, чтобы предотвратить попадание в страну террористов и криминальных элементов под видом беженцев из стран "с повышенными рисками".

"Мы будем внедрять новые меры безопасности для подавших заявление из стран с высокими рисками, чтобы не допустить, чтобы эту программу использовали террористы, преступники и мошенники", - заявила глава министерства внутренней безопасности.

"Эти изменения не только усилят меры безопасности, но и сильно помогут нам правильно выявлять беженцев, спасающихся от преследования", - добавила К.Нильсен.

Других подробностей об изменениях программы приема беженцев в США она не сообщила.