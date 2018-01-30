Ирландия проведет референдум о расширении права на аборт

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии решило провести референдум о реформе законодательства об абортах, сообщила во вторник BBC News .

Референдум назначен на конец мая. Граждане решат, стоит ли отменять восьмую поправку к конституции, которая оставляет право на аборт только в случае опасности для жизни женщины. Сейчас в стране запрещено прерывать беременность даже в случае изнасилования, кровосмешения или смертельно опасных отклонений в развитии плода.

За реформу выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.