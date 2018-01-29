В мире

В Ирландии рассмотрят возможность референдума об отмене запрета на аборты

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии проведет специальное заседание, в ходе которого будет рассмотрена возможность проведения референдума об отмене запрета на аборты без медицинских показаний, сообщает в понедельник Sky News.

В частности, министры должны решить, какие вопросы будут поставлены перед избирателями на референдуме, а также определить даты его проведения. Ранее сообщалось, что референдум может пройти в мае или июне этого года.

Речь идет о восьмой поправке к Конституции Ирландии, которая признает право на жизнь не рожденного ребенка и является фактическим запретом на проведение абортов. В настоящее время искусственное прерывание беременности в Ирландии проводится только в случае угрозы жизни матери.

Теги: Ирландия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саули Ниинистё переизбран президентом ФинляндииСаули Ниинистё переизбран президентом Финляндии
После обработки 98% бюллетеней действующий глава государства набрал 62,7% голосовПодробнее
Уровень воды в реке Сене достигнет максимума к понедельникуУровень воды в реке Сене достигнет максимума к понедельнику
В Париже затоплены улицы, перекрыты некоторые дороги, закрыт нижний уровень ЛувраПодробнее
Польские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мираПольские альпинисты спасли француженку с одной из самых опасных вершин мира
Поиски ее напарника, который также пытался покорить гору-убийцу в Пакистане, прекращеныПодробнее
Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данныхБританские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных
В окружении Гэвина Уильямсона предположили, что слухи о якобы выданных секретах распускают его политические конкурентыПодробнее
Скончался основатель компании IKEAСкончался основатель компании IKEA
Ингвар Кампрад умер у себя дома в Швеции на 92-м году жизниПодробнее
Израиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагеряхИзраиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагерях
За утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срокаПодробнее
У полицейского участка в Колумбии взорвалась бомбаУ полицейского участка в Колумбии взорвалась бомба
Четверо полицейских убиты, еще 42 человека раненыПодробнее
Неизвестные открыли огонь в ночном клубе в БразилииНеизвестные открыли огонь в ночном клубе в Бразилии
Погибли 14 человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Акция сторонников Навального в Москве7 фото
28 января
Акция сторонников Навального в Москве
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГосорганы РФ закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейСпортРоссийские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменовВ РоссииПосол США в РФ призвал не драматизировать "кремлевский доклад" ВашингтонаВ РоссииНа Урале нашли редкий изумруд весом 1,6 кгЭкономикаТаможенники научились оперативно отслеживать покупки россиян за рубежомКультураБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинациях

Медведев расширил полномочия Мутко в сфере проведения крупных турниров

Политика Трампа в поддержку угля не повлияла на позиции газа

В московском зоопарке родилась мини-антилопа дикдик

Минобороны РФ решило принять на вооружение новые автоматы

Эвакуация сотрудников Московской биржи не отразится на ходе торгов

ЕСПЧ направил в РФ запрос относительно жалоб осужденных за убийство адвоката Маркелова

Власти Германии осудили тесты автоконцернов с выхлопными газами на людях и животных

Количество "заминированных" зданий в Москве приблизилось к 30

Грабители с пистолетами заставили британского биткоин-трейдера перевести им криптовалюту

Keurig и Dr Pepper объявили о слиянии

В США доля повысивших зарплаты компаний достигла максимума за 18 лет

Россельхознадзор запретит ввоз продукции белорусской компании "Бабушкина крынка"

"Альянс зеленых" призвал Эльвиру Агурбаш выйти из президентской гонки

Партия обратилась к ней в связи с давлением и проверками, якобы начавшимися после старта предвыборной кампании Подробнее

Житель Ростова-на-Дону получил по почте из Германии 4 кг гашиша

"Вест Хэм" захотел арендовать футболиста сборной России Смолова

Обосновавшуюся на веранде в хабаровском селе истощенную тигрицу спасли зоозащитники

МИД РФ опроверг сообщения о заранее готовых итоговых документах Конгресса нацдиалога по Сирии

Назначен новый посол РФ в Японии

Госорганы РФ за 2,5 года закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублей

Госорганы РФ за 2,5 года закупили услуги по выполнению их же полномочий на 14 млрд рублейПо данным Счетной палаты, больше всех в этом преуспели Минэнерго и Минпромторг Подробнее

Прекращена операция по поиску пропавшего в Японском море судна "Восток"

Прекращена операция по поиску пропавшего в Японском море судна "Восток"Надежды найти моряков живыми не осталось, заявили спасатели Подробнее

Полиция отпустила всех задержанных во время воскресных акций оппозиции

В тульском "Арсенале" затруднились назвать дату перехода Дзюбы

В Москве проверяют сообщения анонимов о минировании более десятка зданий

Оренбургская пенсионерка прописала у себя более 60 нелегалов за 3600 рублей

Поджигателя детсадов в Екатеринбурге отправили на принудительное лечение

Два человека получили ожоги при взрыве на оружейном заводе в Черногории

В Нидерландах зафиксировали кибератаки на банки

Сборная России с крупным счетом обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею с мячом

В Турции задержали более 300 человек за критику операции в Африне в соцсетях

В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто

Сергей Собянин выразил озабоченность приговором врачу-гематологу Елене Мисюриной

Законопроект о правилах рекламы микрозаймов внесен в Госдуму

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru