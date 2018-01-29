В Ирландии рассмотрят возможность референдума об отмене запрета на аборты

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии проведет специальное заседание, в ходе которого будет рассмотрена возможность проведения референдума об отмене запрета на аборты без медицинских показаний, сообщает в понедельник Sky News.

В частности, министры должны решить, какие вопросы будут поставлены перед избирателями на референдуме, а также определить даты его проведения. Ранее сообщалось, что референдум может пройти в мае или июне этого года.

Речь идет о восьмой поправке к Конституции Ирландии, которая признает право на жизнь не рожденного ребенка и является фактическим запретом на проведение абортов. В настоящее время искусственное прерывание беременности в Ирландии проводится только в случае угрозы жизни матери.