Наехавшего на толпу в Стокгольме гражданина Узбекистана обвинили в теракте

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Шведская прокуратура во вторник официально предъявила обвинения гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, совершившему преднамеренный наезд на толпу в Стокгольме в апреле 2017 года, сообщает агентство Associated Press.

Акилов - единственный фигурант этого дела. Во время допросов он признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения по ряду пунктов, в том числе в терроризме.

Стражи порядка задержали Акилова 7 апреля 2017 года спустя несколько часов после того, как он на угнанном грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки пять человек погибли, еще 14 получили ранения.