Спецпредставитель ООН проведет переговоры о названии македонского государства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц во вторник прибыл с визитом в Афины для переговоров по урегулированию спора между Грецией и Македонией о названии македонского государства, сообщает агентство АР.

Ожидается, что Нимиц встретится позже во вторник с главой МИД Греции Никосом Котзиасом. Затем он отправится в Скопье, где у него запланированы переговоры с македонскими официальными лицами.

Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства продолжается уже почти 30 лет.

В Афинах считают, что стремление использовать название "Македония" свидетельствует о том, что Скопье имеет территориальные претензии на одноименный греческий регион.

В ООН страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония". В греческом делопроизводстве и на греческих картах она обозначена как Скопия.

Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.