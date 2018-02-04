Тысячи противников компромисса с Македонией вышли на митинг в Афинах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на массовую демонстрацию в центре Афин с призывом к властям Греции отказаться от компромисса с Македонией относительно названия македонского государства, сообщают западные СМИ.

"Македония это Греция!" и "Руки прочь от Македонии!" - скандируют манифестанты.

На митинг пришел бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас. Спор между Грецией и Македонией из-за названия македонского государства начался в 1990-х годах, когда Самарас занимал пост главы МИД Греции.

Также в демонстрации принимают участие представители греческих властей, армейские офицеры, священнослужители.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас начал рассмотрение вариантов урегулирования конфликта между странами из-за названия "Македония", что вызвало недовольство и среди греческой оппозиции и среди правящей коалиции.

В ООН эта страна вошла под официальным названием "Бывшая югославская Республика Македония".

Греческие власти выступают против переименования соседнего государства в Македонию, подчеркивая, что большая часть исторической Македонии находится на территории Греции - в одноименном регионе на севере страны. В официальном греческом делопроизводстве и на греческих картах Бывшая югославская республика Македония называется Скопией - по названию столицы страны.

Данный спор мешал Македонии достигать некоторых своих целей на международной арене. Так, именно из-за него Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС.