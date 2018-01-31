Бэннон вновь даст показания конгрессменам в рамках "российского дела"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон в среду во второй раз даст показания перед членами комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает во вторник издание Washington Examiner.

Заседание, по словам члена палаты представителей США Адама Шиффа, пройдет за закрытыми дверями в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Ранее в январе этот комитет уже допрашивал Бэннона.

На прошлой неделе сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера также намерена организовать встречу с Бэнноном.

Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон лишился своего поста в августе прошлого года.

В настоящее время в США проходит ряд расследований, целью которых является установить, имело ли место российское вмешательство в американские выборы 2016 года. Одним из них занимается команда Роберта Мюллера.