Буш-младший заявил о доказательствах вмешательства РФ в выборы в США

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - 43-й президент США Джордж Буш-младший заявил, что, по его мнению, существуют неоспоримые доказательства того, что Россия якобы вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году.

"Есть довольно неоспоримые доказательства того, что русские вмешивались. Удалось ли им повлиять на итог - это другой вопрос", - приводит слова Буша The Guardian.

Экс-президент от республиканцев продолжил, заявив, что американская демократия хороша только тогда, когда люди могут доверять результатам выборов. А в 2016 году, считает он, другое государство вмешалось в избирательный процесс.

Белый дом пока никак не прокомментировал высказывание бывшего президента.

В США уже более года продолжается расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года. В результате прошлогодних выборов президентом страны стал Дональд Трамп.

Москва неоднократно отвергала подозрения во вмешательстве в выборы в других странах.

The Independent напоминает , что в конце 2017 года Буш-младший заявил, что "этот парень не знает, что такое быть президентом", имея в виду 45-го президента США Дональда Трампа. Тогда же он заявлял, что политическая система США оказалась беззащитной перед теориями заговора и откровенным подлогом.