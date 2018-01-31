Скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Первый и единственный на сегодняшний день украинский космонавт Леонид Каденюк скоропостижно скончался на 68-м году в среду в Киеве.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования его родным и близким. "Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в фейсбуке в среду днем.

Как сообщили "Интерфаксу" в Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ), по предварительной информации, Каденюк скончался от сердечного приступа. "По информации родственников, в ходе традиционной утренней пробежки в парке в среду утром у Леонида Константиновича случился сердечный приступ. Он был госпитализирован в больницу, однако спасти ему жизнь медикам не удалось", - сообщил собеседник агентства.

Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. После подготовки в NASA с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87, во время полета выполнял биологические эксперименты с растениями.