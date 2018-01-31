Что произошло за день: среда, 31 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы президента. Согласно предварительной оценке Эллы Памфиловой, в выборах смогут принять участие не более восьми кандидатов.

- Путин попросил прощения у российских олимпийцев за то, что их не оградили от давления, которое они испытывают в связи со сложившейся ситуацией в спорте. Кроме того, президент поручил организовать соревнования дня недопущенных на Игры в Пхенчхане российских атлетов, размер призовых на которых будет сопоставим с олимпийскими.

- Прокуратура Москвы обжаловала вызвавший большой общественный резонанс приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы в связи со смертью пациента.

- В бизнес-центре недалеко от метро "Павелецкая" в Москве произошла стрельба. У входа в здание на улице Летниковской неизвестный преступник не менее трех выстрелил в 43-летнего бизнесмена. Пострадавший госпитализирован. По версии следствия, нападение могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

- Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ.

- Первый и единственный на сегодняшний день украинский космонавт Леонид Каденюк скончался на 68-м году жизни в Киеве.

- Артем Дзюба перешел в тульский "Арсенал". Футболист, права на которого принадлежат "Зениту", будет выступать в тульской команде на правах аренды.

- "Ростех" начал испытания первого в России разведывательно-ударного беспилотного вертолета. Его первый полет запланирован на вторую половину 2018 года.

- Чемпионат мира по автогонкам класса "Формула-1" откажется от грид-герлз - девушек, выводящих на старт машины.