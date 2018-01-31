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В Австралии начали расследование после продажи тумбочек с секретными документами правительства

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Австралии открыло экстренное расследование после того, как две тумбочки с тысячами секретных документов внутри были проданы в мебельном магазине, сообщает в среду агентство "Associated Press".

Отмечается, что тумбочки продавались в одном из мебельных магазинов Канберры со скидкой, так как они были закрыты, а ключи от них отсутствовали.

Документы в итоге попали к австралийскому телеканалу Эй-Би-Си, который не стал раскрывать имя покупателя тумбочек. Покупатель не открывал тумбы в течение нескольких месяцев после приобретения, а когда он спилил замки, обнаружил в них документы, касающиеся работы кабинета министров Австралии.

Хранившиеся в тумбочках бумаги охватывают более чем десятилетний период, в них фигурируют четыре премьера Австралии, последний из упоминаемых, Тони Эбботт, покинул этот пост в 2015 году.

По данным телеканала, почти все документы помечены грифом секретно, на них стоят пометки "совершенно секретно", "конфиденциально" и "только для граждан Австралии". В документах есть информация о контртеррористических планах Австралии и о ее разведывательных приоритетах.

"Associated Press" отмечает, что обычно документы кабинета министров Австралии остаются засекреченными в течение 20 лет.

Теги: Австралия
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