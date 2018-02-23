Вице-премьер Австралии подал в отставку из-за беременности подчиненной

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс объявил о грядущей отставке со своего поста после того, как стало известно о его романе с сотрудницей аппарата премьер-министра, пишет в пятницу газета The Guardian. Кроме того, он покинет пост лидера Национальной партии Австралии.

Официально Джойс подаст в отставку, как ожидается, 26 февраля. Премьер Австралии Малколм Тернбулл поблагодарил Джойса за его службу.

Ранее стало известно, что сотрудница аппарата премьер-министра Викки Кэмпион ждет ребенка от Джойса, который состоял в браке в течение 24 лет и имеет четырех детей. При этом она работала под руководством вице-премьера, уже имея с ним любовную связь.

В Австралии эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее премьер-министр Австралии Тернбулл заявил журналистам, что Джойс таким поступком принес страдания и боль как своей жене и детям, так и самой Кэмпион. После этого премьер пообещал изменить правила поведения для членов австралийского правительства, в которых будет прописан запрет на вступление в интимную связь с сотрудниками аппарата.