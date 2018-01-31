Летевший из России на Кубу самолет Azur Air сел в Атлантик-Сити

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, в среду совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Атлантик-Сити, сообщает в своем твиттере российское консульство в Нью-Йорке.

"По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку в международном аэропорту г. Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в связи с возникшей неисправностью двигателя", - говорится в сообщении.

На борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, которые в настоящее время пребывают в зоне ожидания аэропорта, отмечает консульство.

В то же время, в самой авиакомпании сообщили "Интерфаксу", что самолет совершил внеплановую посадку в американском городе Атлантик-Сити из-за повышенного расхода топлива.

"При выполнении рейса ZF 555 авиакомпании, следовавшего по маршруту Москва - Варадеро (Куба), экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

"Опровергаю заявление консульства в части неисправного двигателя и экстренной посадки", - заявил представитель авиакомпании.

По его словам, после посадки лайнера "спустя несколько часов ожидания разрешений от американских властей" пассажиры были доставлены в терминал, для них было организовано питание. Сейчас прорабатывается вопрос предоставления гостиницы пассажирам на случай более длительной задержки.

"Процессы несколько усложняются строгим визовым режимом США, тем не менее, авиакомпания предпринимает все возможные действия для минимизации времени задержки данного рейса. В данный момент экипаж совместно с американскими техническими специалистами ведут работы по осмотру воздушного судна", - заявили в Azur Air.