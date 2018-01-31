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Azur Air в полночь отправит с Кубы самолет за застрявшими в США пассажирами

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Azur Air в полночь по московскому времени направит самолет в Атлантик-Сити, где ранее в среду внепланово приземлился борт перевозчика с 294 пассажирами, летевший на Кубу.

"Авиакомпания направляет в 21:00 UTC (00:00 мск) борт в Атлантик-Сити за пассажирами рейса ZF 555. Самолет вылетит из ближайшего пункта - Варадеро (Куба). Ожидается, что в 00:40 UTC (3:40 мск) воздушное судно прибудет в США, и в минимально короткие сроки заберет пассажиров для доставки их к месту назначения - на Кубу", - сообщил "Интерфаксу" представитель Azur Air.

По его словам, решение направить самолет из Варадеро связано с тем, что время полета из России резервного воздушного судна составило бы более 10,5 часов. "Резерв будет предоставлен для пассажиров, готовящихся вылетать с Кубы. Их привезут в аэропорт к новому времени вылета", - сказал собеседник агентства.

Ранее российское консульство в Нью-Йорке сообщило в своем твиттере, что самолет Azur Air, на борту которого находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, совершил "экстренную посадку в связи с возникшей неисправностью двигателя". Однако позднее представитель авиакомпании опроверг эту информацию, заявив, что посадка не носила экстренного характера и была связана с "повышенным расходом топлива", которое заметил экипаж судна.

Теги: Azur Air, США, Куба
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