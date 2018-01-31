Семью россиян приговорили к тюрьме в Финляндии за перевозку на яхте 67 нелегалов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Уездный суд Южной Карелии (Финляндия) приговорил российскую семью к тюремному заключению за организацию незаконного перевоза людей на территорию государства.

66-летний отец семейства приговорен к пяти годам лишения свободы, 43-летняя дочь - к 3,5 годам тюрьмы. Несовершеннолетний сын получил два года условно, сообщается в четверг на сайте вещателя Yle.

По его данным, осужденные действовали в составе организованной преступной группы, в общей сложности они провезли в Финляндию за год, как минимум, 67 человек, заработав на этом около 100 000 евро.

Нелегалов перевозили из России через Сайменский канал на яхте, которая конфискована в пользу государства. В июне 2017 года в Лаппеенранта преступников задержали, на круизной яхте были обнаружены 17 мигрантов.

Отмечается, что правоохранительные органы подозревают в общей сложности 15 человек из разных стран Европы в организации нелегального пересечения границы.