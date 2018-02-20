Приток нелегальных иммигрантов в ЕС в 2017 году снизился на 60%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Число иммигрантов, которые незаконно прибыли в страны-члены ЕС в 2017 году, уменьшилось на 60% по сравнению с 2016 годом, говорится в докладе Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), распространенном во вторник.

По данным агентства, порядка 205 тыс. нелегалов незаконно пересекли границы европейских стран в прошлом году, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 511 тыс. человек.

При этом в 2015 году, в течение которого был зафиксирован апогей миграционного кризиса в ЕС, в Евросоюз прибыли 1,8 млн нелегальных иммигрантов.

Помимо этого, в Frontex установили, что все меньше нелегалов стремятся в ЕС через восточносредиземноморские маршруты и пути, пролегающие по территории Балканских стран. Тем не менее, большой поток иммигрантов по-прежнему приходится на маршруты, проходящие через западное средиземноморье, в частности через Испанию.