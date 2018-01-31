Главред интернет-издания Страна.ua попросил у властей Австрии политическое убежище

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Главный редактор интернет-газеты "Страна" (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политическое убежище.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", - говорится в обращении редакции издания к президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном в среду вечером.

В прошлом июне Гужва был задержан в Киеве по обвинению в вымогательстве, но через несколько дней вышел на свободу под залог.