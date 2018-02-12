На Украине объявили в розыск главреда интернет-издания Страна.ua

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву, сообщил в понедельник украинский "5 канал".
О таком решении ходатайствовала прокуратура. "Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.
В то же время адвокаты утверждали, что их подзащитный лечится за границей и вернется на Украину 20 февраля. "Я считаю, что это преждевременно (объявление в розыск - ИФ). И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится", - отметила адвокат Гужвы Елена Клименко.
Дело Игоря Гужвы
22 июня 2017 года Гужва был задержан в Киеве. Его обвиняли в вымогательстве $10 тысяч у депутата из фракции Радикальной партии Дмитрия Линько, на которого у редактора имелся компромат. Гужву арестовали на два месяца, однако позже отпустили под залог.
В конце сентября он сообщил, что ему готовят новые обвинения: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов". Гужва утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.
31 января 2018 года Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища. Он также заявил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января для него истек срок ограничения на выезд из Киева.
На следующий день в генпрокуратуре Украины заявили, что будут добиваться для Гужвы изменения меры пресечения на более строгую. Там считают, что обвиняемый сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него.