SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - SpaceX второй раз за 2018 год осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9, говорится в твиттере компании Илона Маска.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по местному времени. Ракета вывела на орбиту люксембургский спутник GovSat-1, предназначенный для передачи данных по защищенному каналу связи для властей и военных в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке.

При этом была использована первая ступень, успешно вернувшаяся на площадку Посадочной зоны 1 после пуска 1 мая 2017 года.

SpaceX повторно использует отработанную первую ступень уже в шестой раз. Представители компании заявляют, что это позволяет вдвое снизить стоимость пусков.