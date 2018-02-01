Минфин США засекретил часть "кремлевского списка"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США засекретило часть "кремлевского списка" для того, чтобы его фигуранты не вывели активы, а также, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации.

"Министерство включило в доклад засекреченное дополнение, чтобы избежать вывода активов частными лицами и организациями, обозначенными в нем, а также, чтобы предотвратить разглашение конфиденциальной информации", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе министерства.

Ранее на этой неделе Минфин США обнародовал "кремлевский список" исходя из формальных критериев, включив в него бизнесменов РФ с состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а также правительство России в полном составе. Всего в перечне 210 человек. "Кремлевский список" не является санкционным, его фигуранты не подпадают под ограничительные меры.

При этом ранее глава ведомства Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в банковском комитете Сената США, заявил, что министерство финансов США подготовит новые санкции в отношении России "в ближайшем будущем".