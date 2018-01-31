Глава СПЧ заявил об умалении человеческого достоинства фигурантов "Кремлевского списка"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Михаил Федотов отнесся с юмором к появлению своей фамилии в так называемом "кремлевском списке", подготовленном Минфином США.

"Я к этому отношусь с одной стороны - просто с юмором, но с другой стороны - это на самом деле не смешно, - сказал Федотов в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". - Мы все теперь с точки зрения американского Минфина оставлены под подозрением. А быть оставленным под подозрением - это, извините меня, уже умаление человеческого достоинства".

При этом он отметил, что был удивлен тем, что оказался в этом списке и тем, какая логика применялась при составлении перечня.

"Уже никак не думал, что это логика телефонной книжки. Для того, чтобы составить такой список, в частности, применительно к администрации президента, они говорили, что работали над этим списком полгода. Слушайте, я попрошу свою секретаршу, она этот список сделает за 10 минут", - отметил Федотов.

Как сообщалось, министерство финансов США включило в так называемый "кремлевский доклад" 210 граждан РФ, в том числе более 100 высших чиновников, включая премьера Дмитрия Медведева, политиков, руководителей силовых структур. Публикация "кремлевского доклада" является реализацией принятого в США в начале августа 2017 года закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA).

Между тем, согласно сообщению Минфина США, "кремлевский список" не является санкционным, никаких рестрикций в отношении фигурантов списка не налагается, нет и ограничений на совершение сделок с ними. В то же время в американском Минфине во вторник сообщили, что за публикацией списка последуют реальные санкции против РФ.