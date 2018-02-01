Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Куба ратифицировала Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, который является депозитарием документа.

Таким образом, что Куба стала пятой страной, которая ратифицировала (ДЗЯО) за четыре месяца с открытия его для подписания в сентябре прошлого года.

Первый многосторонний Договор о запрещении ядерного оружия утвержден в июле прошлого года в ООН без участия РФ и США. Решение о подготовке ДЗЯО было принято Генассамблеей ООН в декабре 2016 года.

Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов СБ ООН, кто воздержался в ходе голосования.

Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в январе на заседании Совета Безопасности ООН, подтвердил, что Москва не собирается присоединяться к этому договору.