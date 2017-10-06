В мире Нобелевская премия - 2017

Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия

Награду получило содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира

Нобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), сообщается на сайте премии.

Награда вручается за работу этой организации по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров.

Нобелевский комитет уточняет, что основанная в 2007 году ICAN - это содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира. Оно, по мнению организаторов премии, играет ведущую роль в гражданском обществе в стремлении добиться запрета ядерного оружия в соответствии с международным законодательством.

Организаторы премии отмечают, что ядерное оружие представляет собой постоянную угрозу для человечества и всей жизни на земле, однако некоторые страны, например, Северная Корея, стремятся модернизировать ядерное оружие.

В пресс-релизе комитета напоминается, что 7 июля 2017 года 122 государства-члена ООН присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия. Как только договор будет ратифицирован 50 государствами, запрет на ядерное оружие вступит в силу.

Нобелевский комитет подчеркивает, что следующие шаги по достижению мира, свободного от ядерного оружия, должны включать действия со стороны государств, обладающих таким оружием. Таким образом вручение Нобелевской премии мира 2017 года призывает эти страны начать переговоры о постепенной ликвидации оставшихся в мире 15 тыс. единиц ядерного оружия.

На эту престижную награду в 2017 году претендовали 318 кандидатов, среди которых 215 человек и 103 организации.

В прошлом году обладателем Нобелевкой премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор, который положил конец длившейся более 50 лет гражданской войне в стране.

В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира становились Европейский Союз (в 2012 году), президент США Барак Обама (в 2009 году), вице-президент США Эл Гор (в 2007 году) и американский политик, создатель центра своего имени Джимми Картер (в 2002 году). Большинство лауреатов Нобелевской премии мира - 17 - американцы, еще 11 - британцы. В 1990 году награду получил первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Нобелевские лауреаты 2017 года

Ранее "Нобеля" по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. Награду в области химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".

Нобелевскую премию по литературе в 2017 году присудили британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Обладатель следующей награды – Нобелевской премии по экономике – будет объявлен в понедельник, 9 октября.

Церемония награждения

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Премия мира по воле Нобеля вручается в Осло, а все остальные - в Стокгольме.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).

С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.

Теги: Нобелевская премия
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