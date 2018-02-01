В министерстве обороны ДНР произошел теракт

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В здании министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики произошел взрыв.

"На данный момент они немного просчитались, ни один человек из министерства не пострадал, пострадало здание, частично личные вещи, личные дела", - сказал журналистам министр обороны ДНР Владимир Кононов.

Он отметил, что "сработало взрывное устройство направленного действия",.

Ранее в пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что в 19:24 произошел "очередной акт террора с украинской стороны".

В Минобороны ДНР также сообщили, что предположительно здание было обстреляно из гранатомета.

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", в близлежащих многоэтажных домах по улице Челюскинцев вылетели стекла.

На месте происшествия работают представители МЧС и экстренные службы.