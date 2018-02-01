В ДНР сочли взрыв в Минобороны покушением на главу ведомства

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв, произошедший в здании министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре Донецка, является покушением на главу министерства Владимира Кононова, заявили в минобороны.

"Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова ", - сказал журналистам в четверг вечером представитель Минобороны ДНР. По его словам, это уже 11 попытка покушения на министра за время конфликта в Донбассе.

"На Минских переговорах продвижения не было. Идёт четкое направление на эскалацию, мы подозреваем, что это не разовое (покушение)", - сказал позже журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что на месте происшествия кроме брошенного гранатомета "найдено ещё одно устройство, есть мнение, что оно заминировано".

Ранее в минобороны ДНР сообщили, что в здании "сработало взрывное устройство направленного действия". Там назвали случившееся "очередным актом террора с украинской стороны" и отметили, что "ни один человек из министерства не пострадал, пострадало здание".

Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", в близлежащих многоэтажных домах по улице Челюскинцев вылетели стекла.

На месте происшествия работают представители МЧС и экстренные службы.