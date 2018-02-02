У США нет сомнений в выполнении Россией договора о СНВ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - У Госдепартамента США нет оснований полагать, что Россия не выполнит требования по договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) к 5 февраля.

В ходе брифинга официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт утвердительно ответила на вопрос, выполняют ли США и РФ свои обязательства по ДСНВ.

"США достигли ключевых ограничений нового ДСНВ в августе 2017 года. В то же время мы считаем, что Россия также продвинулась в достижении этих лимитов. У нас нет основать полагать, что российское правительство не достигнет этих лимитов. Москва неоднократно заявляла о своих намерениях выполнять эти лимиты в сроки, у нас нет оснований полагать, что это не так", - сказала она журналистам.