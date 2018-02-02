Католический священник счел российское общество неготовым к визиту папы римского

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский не видит возможности приезда папы Римского в Москву.

"Выскажу свое личное, частное мнение. Я не вижу возможности приезда папы Римского в Россию. Российское общество пока еще к этому не готово. Зачем торопить события?" - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве.

В качестве примера неготовности священник привел слова православного архиерея, который заявил, что православные и католики верят в "разных Богов".

"Я думаю, что не так интерпретировали его слова. Что-то не так было сказано, тем более информация появилась в украинском агентстве - могли не так перевести, но пока нет официального опровержения", - посетовал священник, подчеркнув, что "это не проблема для диалога" между двумя Церквами.

Тем не менее, по мнению представителя Католической церкви, визит папы в Москву был бы полезен российскому обществу. "Но не думаю, что сегодня", - заключил он.

Ранее стало известно, что папа римский, которого епископы просили посетить Белоруссию, не сможет туда приехать из-за плотного графика.