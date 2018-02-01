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Папа римский не приедет в Белоруссию в этом году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский на встрече в Ватикане с белорусскими епископами заявил, что в текущем году не сможет посетить Белоруссию ввиду того, что "программа расписана", сообщил в четверг в эфире телеканала ОНТ митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

"Епископы попросили папу посетить Беларусь. Папа сказал так, что в этом году это уже невозможно, так как программа расписана, однако он очень-очень хотел бы приехать и надеется, что такая возможность будет", - рассказал глава римско-католической церкви в Белоруссии. Он также отметил, что в ходе встречи значительное внимание было уделено вопросу подписания соглашения между Белоруссией и Ватиканом.

"Также папа очень доброжелательно относится к визиту президента Лукашенко", - сообщил митрополит. По информации ОНТ, "разговор белорусских епископов с папой Франциском состоялся вдали от широкого круга - таков протокол".

Католические епископы Белоруссии с 31 января по 7 февраля совершают визит ad limina apostolorum (в переводе - к апостольским порогам) в Ватикан.

Накануне визита Кондрусевич рассказал, что белорусские священники намереваются обсудить с папой римским ситуацию, в которой находится римско-католическая в Белоруссии. "Мы хотим подчеркнуть, что, с одной стороны, государство уважает Католическую церковь и высоко ценит ее многостороннюю деятельность (...) С другой стороны, мы сталкиваемся с рядом проблем", - сказал архиепископ.

Среди них он назвал, в частности, нерешенную проблему со служением иностранного духовенства. Кондрусевич также высказал предположение, что визит даст возможность "коллегиально обсудить проблемы с целью поиска путей в их решении".

Ad limina apostolorum ("Визит к апостольским порогам") - традиционный визит в Ватикан, который епископы одной страны обязаны совершать регулярно (как правило, раз в пять лет). Для католического епископата Белоруссии, как было отмечено в эфире ОНТ, "эта встреча в каком-то смысле историческая". "Последний раз в таком составе иерархи посещали Ватикан 8 лет назад - еще при Бенедикте 16", - пояснил телеканал.

Теги: Папа римский, католицизм, Белоруссия, Тадеуш Кондрусевич
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