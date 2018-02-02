США ввели оружейное эмбарго в отношении Южного Судана

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США в пятницу объявил о том, что администрация президента Дональда Трампа вводит оружейное эмбарго против Южного Судана, где продолжается гражданская война, и призывает к подобному шагу ООН и другие страны, сообщает агентство Associated Press.

США запретят продажу вооружений, военного оборудования и услуг всем участникам конфликта.

"Сообщение должно быть понятным - США, регион и международное сообщество не будут стоять в стороне, пока в Судане погибают невиновные", - говорится в сообщении госдепа.

Гражданская война в Южном Судане началась в декабре 2013 года, в результате боевых действия за четыре года погибли десятки тысяч человек.