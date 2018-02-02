Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в 2018 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса", космонавты открыли переходные люки стыковочного отсека "Пирс", покинули борт МКС и начали работу в открытом космосе.

Выход планируется завершить ориентировочно через семь часов.

Космонавтам предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Основной задачей станет демонтаж выводимого из эксплуатации приемного устройства и установка нового приемного модуля широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны, которая расположена на поверхности агрегатного отсека служебного модуля "Звезда".

Как сообщили в госкорпорации "Роскосмос", установка нового приемного устройства позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС на наземные пункты слежения через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч".

На брифинге в декабре Шкаплеров перед полетом на МКС сообщил, что ему и Мисуркину предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч", которая работает в космосе почти 17 лет.

"Это будет ювелирная работа. Нам нужно поменять электронный блок в нашей спутниковой антенне, которая была запущена еще со служебным модулем почти 17 лет назад. Физически она работает, но внутренности ее устарели. В те времена из-за тяжелой экономической ситуации у нас не было возможности запустить свои спутники. Сейчас они запущены, новые, современные, но, к сожалению, элементная база этой антенны на МКС не отвечает современным требованиям и не работает", - пояснил Шкаплеров.

Главной сложностью он назвал большое количество болтов и гаек, которые космонавтам придется открутить и закрутить.

"К сожалению, никто не знает, что там стало за 17 лет с этими элементами, у нас три вида инструментов, чтобы их открутить. Третий вариант - это мы будем их чуть ли не высверливать. В любом случае мы должны выполнить эту задачу, и после этого у нас появится своя связь с Землей вне видимости российских наземных пунктов на территории РФ. Мы будем пользоваться нашей российской связью, интернетом. Сейчас мы пользуемся тем, что нам дает НАСА", - сказал Шкаплеров.

Он отметил, что подготовка к выходу в открытый космос не похожа на то, что показывают в фантастических фильмах.

"К выходу в открытый космос мы готовимся несколько недель. Нельзя просто надеть скафандр и выйти погулять. Сама работа в открытом космосе - очень тяжелая. Я был один раз, впечатления очень большие. Я с удовольствием выйду снова, уверен, что тело вспомнит. Здесь те же самые физически процессы что и под водой, только, наоборот, из-за давления. Под водой оно больше, а в космосе его нет", - сказал Шкаплеров.