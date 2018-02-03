Танкер с топливом направился к подавшему во Владивостоке сигнал бедствия парому

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - К северокорейскому парому ManGyongBong, который в субботу во Владивостоке подал сигнал бедствия, подходит танкер с топливом, сообщил "Интерфаксу" гендиректор российской компании-оператора "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

"Танкер подходит, бункеровку проведут на рейде. Пока паром ManGyongBong останется у острова Скрыплева, порт (судно - ИФ) не принимает. В понедельник буду решать вопрос о доставке продуктов экипажу", - сказал Баранов.

Со своей стороны представитель Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю сообщил агентству, что паром прошел процедуру пограничного оформления.

Капитан перевозящего грузы между северокорейским Раджином и Владивостоком парома утром 3 февраля подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту.

По словам Баранова, северокорейское судно не смогло зайти в порт, так как на его борту, возможно, находится санкционный груз. Он сообщил, что паром ManGyongBong перевозит транзитный груз - корма для животных. В декабре два контейнера с аналогичным грузом доставили без проблем.

Ранее Баранов сообщил, что на пароме заканчивалось топливо и продукты. На борту находятся 34 члена экипажа, все граждане КНДР.

Судно поставили за пределами акватории порта, в заливе Петра Великого, недалеко от острова Скрыплева.