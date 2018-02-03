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Паром из КНДР подал сигнал бедствия во Владивостоке

Есть обновление от 09:54

На судне кончилось топливо

Паром из КНДР подал сигнал бедствия во Владивостоке
Паром ManGyongBong
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Капитан парома ManGyongBong, перевозящнего грузы между северокорейским Раджином и Владивостоком, в субботу утром подал сигнал бедствия из-за отсутствия топлива на борту судна, сообщил агентству "Интерфакс" гендиректор российской компании-оператора "ИнвестСтройТрест" Владимир Баранов.

"Судно пришло с грузом во Владивосток. На подходе узнаю, что порт не примет судно, так как на борту, возможно, находится санкционный груз. На пароме заканчивалось топливо и продукты для экипажа", - сказал Баранов. Паром поставили за пределами акватории порта, в заливе Петра Великого, недалеко от острова Скрыплева.

"Капитан судна в субботу, в 9:35 (2:35 мск) дал сигнал бедствия. Только после этого пограничники прибыли на борт и осматривают судно", - добавил Владимир Баранов. Он также уточнил, что в ближайшее время паром заправят топливом.

"На рейде заправят, должен подойти танкер", - сказал Баранов. По его словам, на борту находятся 34 члена экипажа, все граждане КНДР.

Собеседник агентства уточнил, что паром ManGyongBong перевозит транзитный груз - корма для животных.

"Считаю, что судно должны принять в порту. А далее контролирующие органы должны разбираться с грузом", - добавил Баранов. "Интерфакс" на данный момент не располагает комментарием официальных органов.

Как сообщалось, в начале сентября 2017 года рейсы парома ManGyongBong были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО "Владивостокский морской терминал", в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили там швартоваться. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на судах иностранные туристы. В октябре паром возобновил работу на линии, однако перевозятся только грузы.

Теги: Россия, КНДР
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