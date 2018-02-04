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В столкновениях на Западном берегу Иордана погиб 19-летний палестинец

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Палестины заявляют, что в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан погиб 19-летний палестинец, сообщает в субботу Jerusalem Post.

По сведениям издания, около 200 человек пытались забросать камнями автомобили, на которых военные проводили рейд в деревне Буркин. В ответ те открыли огонь по нападавшим. 19-летний юноша был ранен в голову; его доставили в больницу, где он скончался.

Еще пять человек были травмированы резиновыми пулями, сообщает Associated Press.

Сообщается, что израильские военнослужащие с начала января проводят рейды на Западном берегу Иордана в поисках убийцы раввина Шеваха, чей автомобиль расстреляли неизвестные.

Теги: Палестина, Израиль
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