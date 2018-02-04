Ким Чен Ын с женой покатался по ночному Пхеньяну на троллейбусе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой совершил ночную поездку по Пхеньяну на новом троллейбусе, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Центральное Телеграфное Агентство Кореи.

В поездке главу страны и его жену Ли Соль Чжу сопровождали высшие партийные функционеры.

Kim Jong-un essaie un nouveau type de trolleybus https://t.co/RGyZLOuAse — Agence Presse Yonhap (@Yonhapfr) February 4, 2018

Ким Чен Ын остался доволен техническими характеристиками нового троллейбуса, оценив плавность его хода и высокую скорость передвижения, отсутствие вибрации и шума, отмечается в сообщении ЦТАК. Он заявил, что новая модель позволит улучшить качество пассажирских перевозок в северокорейской столице.

Несколькими днями ранее Ким Чен Ын посетил троллейбусный завод Пхеньяна, ознакомился с работой цехов и отметил, что именно этот экологичный вид транспорта должен стать основным для Пхеньяна.