Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Адвокаты Харви Вайнштейна задумались над иском против Умы Турман, которая обвинила продюсера в сексуальных домогательствах. По словам юристов, никаких насильственных действий их клиент не совершал.

- В Москве меньше чем за сутки выпало больше половины суточный нормы осадков; вчерашний снегопад стал рекордным за всю историю метеонаблюдений 3 февраля. В столичных аэропортах к утру воскресенья отменено и задержано около 80 рейсов.

- Ким Чен Ын с супругой проехался на новом троллейбусе по ночному Пхеньяну. Кататься ему понравилось, а троллейбус, по его мнению, - транспорт будущего для КНДР.

- Коренные народы на Чукотке за год добыли 120 китов, в том числе одного гренландского (краснокнижного).