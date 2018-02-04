Людей с застрявшего в Дели рейса Nordwind разместят в местных отелях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пассажиров рейса авиакомпании Nordwind, летевшего из Москвы на Пхукет и совершившего вынужденную посадку в Дели, разместят в местных отелях до предоставления нового борта, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.

"Авиарейс (на борту 390 человек) компании Nordwind, направляющийся в Таиланд, совершил аварийную посадку в аэропорту Дели. Пассажиры проходят миграционный контроль и будут размещены в местных отелях до предоставления нового борта. Посольство России оказывает им содействие", - говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

#Индия - Авиарейс (на борту 390 человек) компании Nordwind, направляющийся в Таиланд, совершил аварийную посадку в аэропорту Дели. Пассажиры проходят миграционный контроль и будут размещены в местных отелях до предоставления нового борта. Посольство России оказывает им содействие — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 4 февраля 2018 г.

Ранее в воскресенье Ассоциация туроператоров России сообщила, что самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind (рейс N4 2477), вылетевший в субботу вечером из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, совершил вынужденную посадку в Дели. За туристами авиакомпания приняла решение направить два резервных борта - Boeing 737 и А321. Из-за визовых формальностей пассажиры не могли покинуть самолет в Дели.