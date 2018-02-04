В мире

Летевший из России в Таиланд самолет Nordwind вынуждено сел в Дели

Есть обновление от 14:12

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind (рейс N4 2477), вылетевший в субботу вечером из Москвы на остров Пхукет в Таиланде, совершил вынужденную посадку в Дели, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в воскресенье.

В сообщении отмечается, что туристы ожидают прибытия резервных бортов, которые вылетят в Дели из Москвы, а затем доставят туристов в Таиланд.

"При посадке самолета в Дели выяснилось, что решить техническую проблему силами сотрудников аэропортов невозможно. За туристами направят два резервных борта - Boeing 737 и А321", - сообщает АТОР.

В настоящее время эти самолеты авиакомпания Nordwind готовит к вылету из московского аэропорта "Шереметьево". Время вылета, как отмечается в сообщении, зависит от получения слотов в аэропорту Дели, а также погодных условий в "Шереметьево", которые сейчас осложнены метелью с мокрым снегом.

АТОР сообщает, что из-за визовых формальностей пассажиры не могут покинуть самолет в Дели, их ожидание длится более девяти часов.

"Авиакомпания ведет интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов, - сообщила АТОР гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная. - Сейчас пассажиры, находящиеся на борту самолета, обеспечены питьем и горячим питанием".

Теги: Nordwind, Шереметьево, Таиланд, Индия, АТОР
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