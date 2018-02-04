Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал победу на выборах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис победил во втором туре президентских выборов, сообщил в воскресенье телеканал АВС-News.

"У Анастасиадиса - 56% голосов, по сравнению с 44% Ставроса Маласа (его оппонент, бывший министр здравоохранения - ИФ) в итоговых результатах", - говорится в сообщении. Анастасиадис заявил, что второй срок будет последним.

Первый тур выборов прошел 28 января. Тогда Анастасиадис занял первое место, набрав около 40% голосов. Главу Кипра избирают на пятилетний срок.