Семь афганских офицеров уволены из-за атаки боевиков на военную академию в Кабуле

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Ашраф Гани в связи с нападением в январе боевиков на военную академию в Кабуле уволил за халатность семь высокопоставленных сотрудников силовых структур, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Шахуссайна Муртазви.

"Результаты расследования показывают, что семь высокопоставленных офицеров, включая двух генералов, совершили профессиональную халатность. Все семь уволены, их дела направлены на дальнейшее расследование", - говорится в сообщении пресс-службы президента Афганистана в твиттере.

31 января в ходе нападения пяти боевиков на военную академию имени маршала Мухаммад Касима Фахима в Кабуле погибли 11 военнослужащих.