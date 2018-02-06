В Эстонии под лед провалился микроавтобус с людьми

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Пярнуском уезде Эстонии в море провалился под лед микроавтобус с людьми.

Как сообщили в пресс-службе Ляэнеского спасательного центра, два человека - мужчина и женщина - смогли самостоятельно выбраться на лед. Они доставлены скорой помощью в больницу.

По свидетельствам очевидцев, они были в состоянии сильного опьянения.

Инцидент произошел в 500 метрах от порта Муналайд. Как рассказал местной газете Parnu Postimees спасатель Ээво Пулли, это не были местные жители, которые пока остерегаются выходить на лед (на месте происшествия еще в понедельник была открытая вода).

В то же время в автобусе могли находиться четыре человека. Их поисками займутся водолазы. Глубина в месте происшествия составляет четыре метра.

По словам местного жителя, люди в машине хотели попасть на паром, но когда выяснилось, что он не идет к месту, куда они хотели попасть, решили проехать по льду до острова Манилайд на автомобиле, несмотря на то, что в месте происшествия нет ледовой дороги.