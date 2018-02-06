Российских туристов предупредили об опасности нового извержения вулкана на Бали

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Агунг на острове Бали снова демонстрирует повышенную активность, есть риск извержения, сообщает посольство РФ в Индонезии.

"Вулкан Агунг (о. Бали) демонстрирует повышенную активность. Профильные службы Индонезии не исключают вероятность магматического извержения", - говорится в сообщении дипмиссии.

Посольство не рекомендует российским туристам в Индонезии посещать районы, находящиеся в 8-10 км от вулкана. Тем гражданам страны, которые находятся в Индонезии временно или на постоянной основе, дипломаты советуют встать на консульский учет на официальном сайте консульского департамента МИД России.

Вулкан Агунг начал извергаться на Бали в ноябре 2017 года, вулканический пепел поднимался на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Международный аэропорт в Денпасаре был закрыт на два дня из-за образовавшегося над ним облака пепла, из-за чего на Бали застряли около 60 тысяч иностранных туристов. После этого турпоток на остров заметно снизился, поэтому власти Индонезии попросили отельеров сделать скидки в 40-50% для привлечения туристов.