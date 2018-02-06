Генпрокурор США заявил о необходимости "перезагрузки" ФБР

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что Федеральному бюро расследований (ФБР) необходима "перезагрузка", чтобы вернуть доверие американских граждан, пишет "Washington Examiner".

"Я полагаю, что было важно сделать "перезагрузку" в ФБР, и в действительности это я в своем письме президенту посоветовал убрать (Джеймса) Коми (с поста директора ФБР - ИФ). Я использовал слово "перезагрузка". Нынешний директор ФБР Кристофер Рэй очень талантливый, умный, способный лидер", - заявил он в интервью изданию.

Сешнс добавил, что, по его мнению, перестановки в руководстве ФБР смогут вернуть бюро доверие рядовых американцев. "Нравится нам это или нет, подрыв доверия американцев к ФБР и министерству юстиции был. И нам нужно вернуть его обратно, поскольку душа и сердце у Минюста США - хорошие", - отметил генпрокурор США.

В конце прошлого месяца первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб, ранее подвергшийся критике со стороны президента США Дональда Трампа, объявил, что покинет пост раньше срока.

Президент ранее выражал недовольство тем, как Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Маккейба, когда та баллотировалась в Сенат.

Кроме того, в конце прошлой недели был обнародован меморандум, подготовленный членами комитета по разведке палаты представителей США. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу Клинтон.