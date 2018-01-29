CBS News сообщил об отставке замглавы ФБР Маккейба

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы ФБР США Эндрю Маккейб, ранее подвергшийся критике со стороны президента США Дональда Трампа, покинул пост раньше срока, сообщил в понедельник телеканал CBS News.

При этом источник, знакомый с вопросом, сообщил телеканалу, что Маккейб "ушел в отставку вынужденно". Отмечается, что официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

Ранее в январе газета The Washington Post сообщила, что после увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми Трамп вызывал Маккейба в Овальный кабинет и расспрашивал его о том, за кого он голосовал на выборах президента США в 2016 году.

Кроме того, президент ранее выражал недовольство тем, как Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Президент обвинил сотрудника ФБР в предвзятом отношении к расследованию, так как Клинтон оказывала финансовую поддержку супруге Маккейба, когда та баллотировалась в Сенат.