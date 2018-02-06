На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване, сообщает во вторник Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Землетрясение произошло в 15:50 по UTC (18:50 по московскому времени). Сообщений о жертвах землетрясения пока не приводится.

Западные и местные СМИ сообщают о многочисленных разрушениях. По данным телеканала Sky News, произошло обрушение здания гостиницы. Он также сообщает со ссылкой на местные СМИ, что под завалами оказались около 30 человек.

The Straits Times передает , что обрушилось несколько зданий, и под обломками разрушенных зданий находятся люди. По данным издания, в городе паника, нарушена работа электросетей, сообщается также об утечках газа.