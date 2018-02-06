На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване, сообщает во вторник Геологическая служба США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Землетрясение произошло в 15:50 по UTC (18:50 по московскому времени). Сообщений о жертвах землетрясения пока не приводится.
Западные и местные СМИ сообщают о многочисленных разрушениях. По данным телеканала Sky News, произошло обрушение здания гостиницы. Он также сообщает со ссылкой на местные СМИ, что под завалами оказались около 30 человек.
The Straits Times передает, что обрушилось несколько зданий, и под обломками разрушенных зданий находятся люди. По данным издания, в городе паника, нарушена работа электросетей, сообщается также об утечках газа.
Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE— Sonia Su 苏妮娅 (@SoniaSu_) February 6, 2018