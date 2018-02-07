Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге сменит Шульца на посту главы партии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес станет следующим лидером партии после ухода Мартина Шульца, сообщает в среду германское издание Sueddeutsche Zeitung.

Ранее возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг компромисса с СДПГ по формированию правящей коалиции. В частности, Шульц должен будет возглавить МИД ФРГ и покинуть пост главы партии.

Тем временем, в СДПГ пока не подтвердили информацию о кандидатуре нового главы партии.

Стороны также договорились, что члены СДПГ возглавят Минфин и министерство труда и социальных вопросов, ХДС - министерство экономики и Минобороны страны, а лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер - МВД.

Ранее альянсу Меркель не удалось договориться о формировании правительства со Свободной демократической партии Германии и Партией зеленых, поэтому с сентябрьских 2017 года выборов в Бундестаг в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

По итогам прошедших 24 сентября 2017 года выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.